【KSD评分】韩星网读者亲自评分选出：这辆计程车还稳坐第一！

这星期有２部新剧开播，就是《花书生热爱史》及《真的出现了！》，大家可以在这周六日观看！如之后大家有看以上的剧或其他正在ON档的，都记得进来评评分喔！

每个星期，小编都会整理出由韩星网读者们为韩剧评分的数据，提供大家参考，一起来看看本月（三月）第４周的分数吧！不晓得有这个讯息？赶快点进连结，帮自己正在追看的作品给个分数！（上次的评分结果可以看这里）

NO.1――SBS《模范计程车2》：8.9（今晚播出第１０集）

【台湾由friDay影音播出；香港由黄Viu煲剧平台播出】

NO.2――Netflix《黑暗荣耀》：8.7（共１６集）

【台湾香港都在Netflix播出】

NO.3――JTBC《离婚律师申晟瀚》：8（今晚播至第７集）

【台湾香港都在Netflix播出】

NO.4――MBC《木偶的季节》：7.6（刚播出大结局）

【台湾由LINE TV、iQIYI国际站、MyVideo、Hami Video播出；香港由黄Viu煲剧平台播出】

NO.5――tvN《潘朵拉：伪造的乐园》：7.1（今晚播出第５集）

【台湾香港都在Disney+播出】

NO.6――Disney+《原来这就是爱啊》：7.1（播至第１０集）

【台湾香港都在Disney+播出】

NO.7――tvN《青春月谭》（青春越墙）：7（播至第１４集）

【台湾由由中华电信MOD、Hami Video播出】

NO.８――ENA《Delivery Man》：6.9（播至第８集）

【台湾由friDay影音播出；香港由黄Viu煲剧平台播出】

NO.9――tvN《神圣的偶像》：6.6（刚播出大结局）

【台湾由LINE TV、friDay影音、爱奇艺国际站播出；香港由黄Viu煲剧平台播出】

NO.10――Disney+《地下菁英》：6.4（刚播出大结局）

【台湾香港都在Disney+播出】

choyoung@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻