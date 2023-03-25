Apink將以迷你十輯《SELF》回歸！概念照背景滿滿出道12年回憶

出道12年人氣仍屹立不搖的Apink，即將以迷你十輯《SELF》回歸。

Apink迷你十輯《SELF》概念照與製作影片已陸續公開，5位成員（朴初瓏、尹普美、鄭恩地、金南珠、吳夏榮）都站在滿滿的拍立得牆壁前，那些拍立得正記錄著她們出道12年以來的點點滴滴。每張概念照都設計成膠捲的模樣，個人照各自散發魅力，團體照則散發著12年的默契與友誼。（以下以公開順序所示）

▼吳夏榮



▼金南珠



▼鄭恩地



▼尹普美



▼朴初瓏



▼團體照



▼概念照製作影片



《SELF》主打歌歌名〈DND〉，為「Do Not Disturb」禁止妨礙的略縮語，希望傳達「誰都不要妨礙，想像屬於你自己的世界吧」訊息，和專輯名稱「SELF」有所呼應。除了主打歌之外，專輯還收錄名曲製作人Ryan Jhun參與製作的〈Withcha〉、成員朴初瓏與金南珠分別參與作詞的〈Me, Myself & I〉與〈Candy〉，以及去年出道11年公開的粉絲頌〈只要我知道就夠了〉。



Apink全新主打歌〈DND〉與迷你十輯《SELF》全曲就在4月5日韓國時間下午6點（港台時間下午5點）於各大音源網站公開。另外，Apink今明在香港舉行巡迴演唱會，4月1日輪到台灣。

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