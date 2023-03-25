安孝燮成为《黑暗荣耀》发泡锭代言人！与李到晛真有缘份，两人还有这段「爆笑」的过去 XD

近日，安孝燮成为 Berocca（拜维佳）发泡锭的代言人，品牌方也表示安孝燮拥有清凉感、浪漫、稳重等多种面貌，因此适合展现 Berocca 的多彩魅力。

有追《黑暗荣耀》的朋友们，一定对这个发泡锭不陌生。剧中朱如炡（李到晛 饰）每天最平静的时刻，就是当他把发泡锭丢进水里时的滋滋声，这声音真的是蛮疗愈的啊！也不得不说安孝燮和李到晛真的很有「缘分」呢 XD



2018年时，安孝燮和李到晛曾一起合作过《虽然30但仍17》，剧中安孝燮饰演随心所欲过日子的热血高中生「柳灿」、李到晛饰演出生於暴发户的高颜值帅气男「董海范」，他们和赵贤植（饰演 韩德洙）都是「赛艇部」的成员，总是三人一起出游。



同一年的《SBS 演技大赏》中，三人还组成「船弹少年团」带来特别舞台，以安孝燮的小提琴演奏作为开场，之后李到晛、安孝燮唱起 Rap ，赵贤植唱了歌，最后三人一起跳舞和合唱，Rap 的部分真的超级爆笑 XD 即使过了多年，他们依旧保持的好友谊，安孝燮去年拍摄了《社内相亲》，李到晛在采访中也称赞安孝燮的演技：「他怎么能这么有自信、有把握地演戏呢！」也期待他们之后有机会可以再次合作呀！



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