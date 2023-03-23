金南佶举办2023全球巡回粉丝见面会，走遍亚洲七大城市、香港&台北都有份！

演员金南佶经纪公司GILSTORY娱乐今日透露，金南佶将於今年在亚洲七大城市举办巡回演唱会《Again》，与各地粉丝近距离见面。

《Again》意味著恢复疫情之前的日常生活和文化，并再次与全球粉丝们见面，以感谢粉丝们慷慨的爱和支持。



据悉，金南佶计画以自己亲自演唱的电视剧原声OST和翻唱歌曲等多样化的歌曲来展示演唱会舞台。 据经纪公司透露，金南佶从策划阶段就十分热情地积极参与，为了给国内外粉丝带来难忘回忆而做出万全准备。

这次全球巡回演唱会将在首尔、东京、大阪、曼谷、香港、台北和新加坡等亚洲七大城市进行，韩国场将於6月10日在奖忠体育馆举行。



金南佶表示：「我一直在思考应该如何回报大家给予的爱。 通过2023年金南佶全球巡回演唱会《Again》，我将与全球粉丝再次见面，感到非常兴奋和期待。 因为是久违以来的相聚，我将努力准备，希望与大家共度难以忘怀的时光。」



最近，金南佶通过TVING原创系列剧《Island》征服了海外粉丝的心，证明了他的全球影响力。 此外，他主演的Netflix原创系列剧《窃贼：刀之声》以及电影《保护者》和《夜行》也将在今年内与观众见面。



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