刘亚仁或面临50亿违约索赔！新戏两部被删一部换人，《终极对弈》耗资百亿能否公开引关注

刘亚仁上月爆出吸毒丑闻遭演艺圈「驱逐」，已拍好的两部新戏考虑将其镜头尽量删除，但他担任双男主之一的《终极对弈》恐怕无法相似处理。 此外还面临50亿韩元的广告违约金。

近日有消息称，《终极对弈》发行公司Netflix上月曾向制作公司ACEMAKER MOVIEWORKS发送公函，询问是否知道刘亚仁的状况符合终止合约的条件。 媒体称Netflix的意思不是要立即终止合约，而是想确认韩国制作方是否认识到事态严重性，以及有没有相关的解决方案。



刘亚仁上月爆出吸毒丑闻，涉嫌长期施打异丙酚（俗称牛奶针）、大麻、古柯硷以及K他命等4种药物，震惊整个娱乐圈。 此前他已拍好3部影视作品，一度有人担心这3部戏永无见光之日、制作方将血本无归，但以目前舆论来看，似乎尚有回旋余地。



其中Netflix剧集《末日愚者》和电影《HI. FIVE》较有可能尽量删减刘亚仁戏份，或等过一段时间再公开：





《终极对弈》由刘亚仁和李秉宪担任双男主、戏份颇重，但越来越多人认为这并不是刘亚仁一个人的作品，而是耗资100多亿韩元制作、超过100位演员和工作人员心血的结晶，不应遭到永久雪藏，Netflix和制作方当然也不愿轻易放弃。



此外，由刘亚仁担任第一季主演的Netflix剧集《地狱公使》因为第二季还没开拍，尚能及时止损，在争议爆发后火速换由演员金圣喆代为担任第二季男主角。





等待刘亚仁的另一个大难关是广告代言违约金。 随著警方调查深入、罪证越来越明确，之前持观望态度的广告商已陆续开始进行索赔动作。 据业内估算，刘亚仁要支付的广告违约金总计可能高达50亿韩元。



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