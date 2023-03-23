BTS Jimin单独出演《洪金铜钱》与喜剧&歌手前辈们合照太吓人，网友：怎么有一种羊入虎口的感觉XD

哪来的小绵羊笑得那么开心呢？好想看这一集节目啊！！！希望30号赶快来～。

KBS 2TV 的爆笑综艺节目《洪金铜钱》迎来意外地超级大来宾 Jimin（BTS防弹少年团成员），官方公开了他与主持群的合照后，立刻引发网友们的热议。



Jimin 作为特邀嘉宾单独出演《洪金铜钱》的特辑「危险的邀请」引发大众的好奇心，节目PD朴制作人表示，Jimin 有特别说过平常就有在关注这个节目，觉得非常有趣，他感到非常荣幸，主持群也不知道 Jimin 会来，所以他一登场反应就非常惊讶且开心，虽然大家平时都很努力工作，但因为 Jimin 的到来就更加努力了，大家可以好好期待这一期节目。

左至右分别为：朱宇宰、曹世镐、洪真庆、BTS Jimin、金淑、2PM张佑荣



节目搞笑片段：



平常大多是在《Run BTS!》上看到 BTS 成员们的表现，Jimin 有趣又搞笑的一面这次终於有机会和其他艺人迸出不一样的火花，也让粉丝 ARMY 们相当期待！



而由 Jimin 出演的这一期《洪金铜钱》特辑将会在3月30日（周四）播出，有兴趣的读者记得锁定本放喔。



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