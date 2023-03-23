电视剧终於等到赵震雄！不是《信号2》而是《坏妈妈》〜将以罗美兰的老公登场！

演员赵震雄近年来演出许多大萤幕电影作品，最近更前进综艺节目《帐篷外面是欧洲2西班牙篇》，大家不断敲碗他重回小萤幕，尤其等待著《信号2》的消息，不过近日终於传出他睽违7年即将重返电视剧，不过却是演出《坏妈妈》〜搭配罗美兰饰演夫妻。

JTBC即将於4月26日首播的新水木电视剧《坏妈妈》，剧情描述为了孩子不得不成为坏妈妈的英顺（罗美兰饰）与因为意外事故而成为儿子的姜浩（李到晛饰），寻找著失去已久的幸福，是一部令人感动又疗愈的喜剧作品。一切都必须重新归零，才开始寻找真正的幸福，这对母子将展开什么样的特别故事？预告将让观众们笑中带泪。

《坏妈妈》演员阵容包含了罗美兰、李到晛、郑雄仁、金元海等，演技相当值得观众们因相信而看，加上日前更公开了将有赵震雄一起加入本剧演出，他将饰演罗美兰的老公崔海植一角，是一位相当洒脱又纯朴的养猪场老板，与英顺陷入了爱河，也将是开启英顺与姜浩这对母子寻找幸福旅程的关键人物。赵震雄即将从本剧第一集就成为引领剧情走向的中心，制作组还请观众们千万别错过。

JTBC《坏妈妈》预计共有14集，即将於4月26日晚间首播。

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