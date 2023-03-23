胜利在看吗？《模范计程车2》最新剧情以「Burning Sun事件」为原型，当事人刑满出狱已重启生活

据韩媒报道，《模范计程车》（港译：模范的士）制作组正在准备以「Burning Sun事件」为原型的剧集，将对这一震惊全国的事件进行痛快淋漓的复仇。 其实，早在第二季预告片里就有相关暗示！

「Burning Sun事件」或称胜利夜店事件，指的是2019年被揭发的韩国娱乐圈性犯罪丑闻，包括以江南夜店Burning Sun为中心的毒品、性犯罪、非法偷拍等一系列犯罪事件。 因案件主要发生地点Burning Sun和Monkey Museum都是胜利有份投资的夜店，且胜利本人也有参与部份罪行，事件曝光后他宣布永久退出娱乐圈，也退出BIGBANG。



胜利去年5月被判1年6个月有期徒刑，今年2月9日已刑满出狱。 昨日有媒体接连曝光胜利重获自由1个月以来的动态，称他仍保持开朗个性、多次打电话给朋友招呼大家一起去夜店玩，本月初更与交往多年的网红女友一同前往泰国曼谷、在高级酒店度假等等，再次引起大众关注。 不少网友惊讶表示：「这么快就出来了？」 、「做那么多坏事，处罚会否太轻」、「居然有女生愿意跟著他，互相回收垃圾吗」。



而早已杀青的《模范计程车2》刚好也改编了这一事件，令人对剧集中的处理十分好奇！其实上月公开的第二季预告片里就已出现暗示，随著画外音「设计完美的法律盲区」出现人群在夜店里狂欢的场景。当时就有不少剧迷猜到可能与Burning Sun事件有关，想到届时胜利已经出狱，不知如果看到这边会作何感想呢？



《模范计程车2》讲述神秘的计程车公司「彩虹运输」为有冤情的受害人进行代理复仇的故事，上周第8集收视率来到全国16%，打破自身最高纪录！每周五六更新，香港观众可在黄Viu煲剧平台同步追看！





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