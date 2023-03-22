全道嬿答应接拍《格杀福顺》前连剧本也没看过

Netflix 电影《格杀福顺》20日於首举行的电影发布会，全道嬿透露她连剧本也没看过就答应拍摄《格杀福顺》。

导演卞成贤(변성현)表示《格杀福顺》是一部以全道嬿为起点的作品。他说有一次在拍摄电影《生日》的现场，因为他是全道嬿前辈的忠实粉丝，那时安尚勋前辈就亲自介绍了全道嬿前辈给他认识 。之后大家就保持联络。卞成贤续说：「及后全道嬿前辈向我介绍了几部他人所写的作品， 但是我希望拍摄自己的原创作品，所以我反过来问她愿不愿意参与我的作品，她居然答应了！ 」



之后我就开始思考能做出什么样的电影了。他解释道：「因为前辈拍摄了很多优秀的作品，让我感到有些压力。所以我选择了动作类型的电影。因为前辈的作品中没有动作类型的作品，所以我选择了动作类型，并开始编写剧本，其中描绘了一个非常适合全道嬿的女主角色。」

《格杀福顺》讲述了吉福顺的故事，她是一位单身母亲和雇佣杀手，在工作与生活的平衡中挣扎。就在她与公司续约前，她卷入了一场不可避免的杀戮或被杀的情况。导演解释说，他专注於描绘人物之间复杂的关系，制造出矛盾而又讽刺的情境。



全道嬿也表示一直想尝试不同类型的作品，但机会并不多。「所以当我第一次收到出演邀约时，非常高兴。而且她一直很想希望尝试动作戏，所以对这个角色很感兴趣。不过之前从来没有试过不看剧本就接受作品的邀请，所以我有些犹豫。我既高兴又不安。因为电影中的动作场面比我想像中的要多，所以我也会有 "我真的能胜任吗＂这样的想法。」



惊悚动作片《杀死福顺》 即将於3月31日在Netflix上播出。该片上个月於第73届柏林国际电影节上进行了全球首映。

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