XODIAC头炮歌《CALLING》破百万点击！队长LEX获香港成员SING惊喜探班

大家听过XODIAC的《CALLING》吗？

由天加一文化传媒（One Cool Jacso Entertainment）旗下公司新人厂牌OCJ NEWBIES打造的首队K-POP男团XODIAC，上周一公开首支Pre-debut song（出道前传歌）《CALLING》，截至昨日已突破百万点击。



而队长LEX更先拔头筹获公司OCJ突击公开《Friction》个人SOLO片段，成为队中头炮SOLO成员，可谓双喜临门。



LEX於香港迪士尼乐园酒店内拍摄《Friction》SOLO片段，他更亲自编舞，将现代舞crossover K-POP舞步，大展其舞蹈功夫。而LEX为了《Friction》亦费尽心思，排舞期间一度拉伤大腿肌肉，幸好未有影响表演，最终顺利完成拍摄工作。

不过最令LEX感到惊喜是来自香港的成员SING当日竟抽空到现场为队长打气，更趁机跟LEX拍照，成功与队长「集邮」，足证两人好感情。



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