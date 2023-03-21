XODIAC頭炮歌《CALLING》破百萬點擊！隊長LEX獲香港成員SING驚喜探班

大家聽過XODIAC的《CALLING》嗎？

由天加一文化傳媒（One Cool Jacso Entertainment）旗下公司新人廠牌OCJ NEWBIES打造的首隊K-POP男團XODIAC，上周一公開首支Pre-debut song（出道前傳歌）《CALLING》，截至昨日已突破百萬點擊。



而隊長LEX更先拔頭籌獲公司OCJ突擊公開《Friction》個人SOLO片段，成為隊中頭炮SOLO成員，可謂雙喜臨門。



LEX於香港迪士尼樂園酒店內拍攝《Friction》SOLO片段，他更親自編舞，將現代舞crossover K-POP舞步，大展其舞蹈功夫。而LEX為了《Friction》亦費盡心思，排舞期間一度拉傷大腿肌肉，幸好未有影響表演，最終順利完成拍攝工作。

不過最令LEX感到驚喜是來自香港的成員SING當日竟抽空到現場為隊長打氣，更趁機跟LEX拍照，成功與隊長「集郵」，足證兩人好感情。



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