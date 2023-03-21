李秀满向老朋友吐露「不希望HYBE拿走SM的经营权」！韩网友：「爷爷真是够了、明明是自己卖的」

围绕 SM 娱乐的 KAKAO＆HYBE 之间的收购大战，最后 KAKAO 获得了胜利。今日（21日）根据韩媒 월간중앙（月刊中央）报导李秀满的老朋友A某透露李秀满曾对自己吐露这样的心声，表示不希望 HYBE 拿到经营权。

据A某透露，李秀满表示：「如果 HYBE 拿走了经营权，在中国市场可能再也看不到 NCT（中国活动小组名WayV）了。」李秀满担心 SM 进入 HYBE 旗下厂牌时，SM 艺人们会落后於 HYBE 的艺人。不过...房时赫日前在演讲中则透露是李秀满主动联系他的 XD



还提到SM代表理事李成秀、卓永骏对李秀满产生反感是从去年夏天受到指责开始的。B某透露李秀满老师在去年夏天开始觉得孩子们变得很奇怪，B某：「当时老师对无法应对符合公司规模的话题、也无法应对联盟合作伙伴的样子，对李成秀、卓永骏代表说：『做你们原本擅长的事情（制作）吧！』。」



而相关报导一出来，也在韩网引发热议。韩网友：「都结束了爲什么还要这样爷爷」、「哇，这么厚脸皮地改口」、「但是不是自己卖的吗」、「中国梦怎么那么难舍难分啊」、「越看越觉得李秀满绝对不行」、「房时爀也被捅了一刀，老头子真搞笑嘿嘿嘿」、「如果李秀满也不愿意，房时爀也不愿意的话，到底是谁说要收购 SM」等等。

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