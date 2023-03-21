9Muses今夏要回归！解散后团魂一直都在，曾上《文明特急》合体，去年8人体拍下闺密婚纱

2021年於节目《文明特急》（MMTG）合体掀起一波回忆的女团9Muses（Nine Muses），今（21）日有重磅消息――今夏回归！

据《JTBC娱乐》报导，有歌谣界相关人士透露9Muses将在今年夏天回归，会先以小分队9Muses A（倞利、慧美、笑珍、金祚）为首，最快5月发行音源，7、8月完整体回归，会有哪位成员成员仍在反覆讨论之中。



9Muses 2010年出道，因腿长、比例佳，人称「模特儿偶像」，以性感又强势的风格著称，成员历经多次变动，在2019年宣告解散，解散前的成员就剩9Muses A 4位。



9年的光阴，9Muses写下〈Dolls〉、〈News〉、〈Gun〉……等等名曲，虽然在活跃时期并非最有人气的团体，也未曾拿过音乐放送第一名，但根据《文明特急》的统计，非常多网友怀念她们的歌曲、期望看见她们回归，《文明特急》也实现了网友的愿望，集合了2015～2016〈Drama〉时期的悬雅、E U Erine、珉河、倞利、慧美、笑珍与金祚一同表演〈Dolls〉，成雅因私人因素没能参与但P图纪念了。



虽然经历过几次成员变动也解散了，但从《文明特急》舞台以及成员们私下互动，可知〈Drama〉8人体团魂依旧存在、友情不曾灭，即便有人早先退团还是保持亲密互动，最经典的就是2019年9Muses举行解散前见面会，除了成雅之外7人合体，而且只要有成员结婚都会尽量拨空出席，去年10月忙内金祚结婚，8人体拍摄了闺密婚纱照留下美好纪念。

▼2019年解散那天



▼闺密婚纱照（因为太漂亮了，小编就多放几张了♥）



许多网友听闻9Muses回归非常兴奋呢！最后再回顾9Muses几首名曲吧！

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