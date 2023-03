根据YG Entertainment在21日公布,Jennie的个人单曲《SOLO》MV於当天凌晨12点56分在YouTube上突破了9亿观看次数。

这一成就标志著自2018年11月12日发行以来,约4年4个月以来,Jennie成为首位达到9亿观看次数的韩国女Solo歌手。

Youtube上多Fans都留言支持Jennie突破记录。



Blackpink之前超过10亿次观看的影片 (包括Group和Solo歌曲)有:“DDU-DU DDU-DU”(20 亿次观看)、“Kill This Love”(17 亿次观看)、“Boombayah”(15 亿次观看)、“How You Like That”(11亿次观看)、编舞影片(13 亿次观看)和“As If It's Your Last”(12 亿次观看)



