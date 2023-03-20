《模范计程车》「高恩」熬出头！表艺珍有望担纲《白天升起的月亮》女主角与金永大合作

正在SBS《模范计程车2》（模范的士2）与tvN《青春月谭》双边亮相的表艺珍，今（20）日有消息接演了ENA新剧《白天升起的月亮》担纲女主角。

《白天升起的月亮》改编自同名网路漫画，是个往返於现在和过去的故事，，「现在」的故事从平凡女大学生「姜映花」的暗恋开始说起，她单恋著邻居朋友韩敏午的弟弟「韩俊午」，韩俊午某天过世后奇迹苏醒，「过去」则讲述三国时代征伐伽倻的新罗贵族「道河」，和伽倻将军的女儿「韩丽塔」之间的爱情纠葛。



根据‎《STARNEWS》报导‎，表艺珍将在《白天升起的月亮》饰演女主角「姜映花」，将和金永大合作。据更早‎《Topstarnews》报导，金永大收到男主角「道河」邀约，除了原本存在的三国时代，道河会出现在现代韩俊午身上，韩俊午醒来后意外拥有了第二个灵魂，也就是道河的灵魂。



《白天升起的月亮》由於是Naver高达9.9分的日热门网路漫画，‎2年前宣布影视化就非常受到瞩目，朴叙俊、李准基都曾是网友敲碗对象，不晓得现在几乎确定是金永大和表艺珍出线，各位的看法如何呢？

去年10月金永大出演《白天升起的月亮》消息传开后，大部分的网友尤其是原著粉丝纷纷表达失望，因为认为金永大演技不够好，不过他后来演出《禁婚令，朝鲜婚姻禁止令》似乎扳回了一点颜面。



而表艺珍算是熬了许多年终於有机会当上迷你剧第一女主角，过去曾在《三流之路》、《金秘书为何那样》与《VIP》里成为抢眼配角，也主演过日日剧《即使恨也爱你》，近年接替APRIL李娜恩接演《模范计程车》「安高恩」获好评，目前还一次主演了《模范计程车2》与《青春月谭》，接下来总算能以《白天升起的月亮》写下自己生涯新的一页。



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