《花书生热爱史》今晚首播：「三秒朴宝剑」厉云处男担正；姜勋、郑干柱高颜值上位！

准备好入住高颜值古代民宿了吗？由人气女星辛睿恩、三大新生代上位男神厉云、姜勋和郑干柱携手主演的青春韩剧《花书生热爱史》今晚开播啦～

改编自同名网路小说，韩剧《花书生热爱史》以古代民宿为背景，讲述打破既有观念的「二花院客栈」女主人尹端午（辛睿恩饰）和怀有不可告人秘密的房客「花美男三人帮」：高冷武科生姜山（厉云饰）、花花公子金时烈（姜勋饰）、名门之后郑有夏（郑干柱饰），合力解开十三年前的神秘谜团，以及围绕四人的心动罗曼史。



此剧集结最当时得令的「电卷棒恶女」辛睿恩，以及三大新生代大势男演员，其中人称「三秒朴宝剑」的厉云更是首度担正演出！现年24岁的他早於2017年透过韩剧《爱情的温度》出道，并凭藉《解读恶之心的人们》奠定演员地位；不过最令人关注的是他酷似男神朴宝剑的脸蛋，韩国网民更指他是「肌肉版宝剑」，堪称天使外貌和魔鬼身材的综合体！



剧中饰演典型花花公子「金时烈」的姜勋以《衣袖红镶边》「洪国荣」一角走红，还获颁该年度MBC演技大赏男子新人奖，演出渐受肯定；去年他更获选出演韩版《想见你》莫俊杰（原角由施柏宇饰演）一角，人气有望再创高峰！



至於拥有187cm的郑干柱则是「偶像剧御用演员」，过去不但主演人气漫改剧《偶然发现的一天》、也曾客串《女神降临》，外型温暖的他将在剧中饰演观察力强、心思细腻的名门书生郑有夏，并在住宿期间与三人建立了可贵的友情。



《花书生热爱史》剧组也释出了多款CP海报，包括厉云牵著辛睿恩在雪地散步、辛睿恩与姜勋在花园打情骂俏，以及郑干柱伸手为女方遮阳等，更令人好奇女主角最后情归何处！Viu Original原创青春古装韩剧《花书生热爱史》今起逢星期一、二在「黄Viu」上架，香港观众可以免费紧贴最新进度！

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