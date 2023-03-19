圭贤为《Delivery Man》演唱OST并亲自宣传，房间满满的「企鹅玩偶」！希澈留言：「为什么要拿著蛇唱歌呢」

圭贤对著小企鹅「倾情演唱」，希澈跑来「破坏感动」XD

由尹灿荣、方珉雅主演的韩剧《Delivery Man》，描述「灵魂摆渡司机」徐英敏（尹灿荣 饰）和失去记忆的女鬼姜智贤（方珉雅 饰）相遇后，以实现鬼神们的遗愿为宗旨，展开前所未有的合作和调查的故事，剧集逢周三、四晚间在「黄Viu」上架。

Super Junior圭贤也为《Delivery Man》演唱OST《你是如何看待我的/What do you think》，完整版已於近期公开。不愧是「圭贤牌」的抒情歌，超级好听！

圭贤也亲自宣传新OST，直接在房间开录！他穿著睡衣，画面里可以看到满满的企鹅，「企鹅富翁」认证。他对著小企鹅「深情演唱」、表情哀切。

明明是有点悲伤的歌曲，却因为希澈的一句话，瞬间搞笑了起来。希澈留言：「为什么要拿著蛇唱歌呢」，还附带「流泪」和「惊讶」的表情符号。确实，如果没有仔细看，圭贤手中的企鹅真的蛮像一只蛇的哈哈哈！！！

说到圭贤与企鹅，就一定要提到2019年的这个影片‎！他曾在个人YouTube频道「圭TV」中表示，自己很喜欢企鹅、各式各样的企鹅他都有了。看到最新影片里的「企鹅近况」，圭贤所言不假、什么样的企鹅他都有！（笑）

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