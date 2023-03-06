《Delivery Man》尹灿荣为亡灵恶补驾驶技术！方珉雅自爆洗头撞鬼「三度被吓」

由尹灿荣、方珉雅主演的Viu Original原创灵异韩剧《Delivery Man》讲述「灵魂摆渡司机」徐英敏（尹灿荣饰）和失去记忆的女鬼姜智贤（方珉雅饰）相遇后，以实现鬼神们的遗愿为宗旨，展开了前所未有的合作和调查的故事，剧集逢星期三、四晚在「黄Viu」上架。

剧中徐英敏（尹灿荣饰）生活拮据，原以为接下亡母留下的的士后，便可以和奶奶展开新生活，未料遭到失忆女鬼姜智贤（方珉雅饰）纠缠，更令客人甫上车便因为阴气笼罩而争相下车，生意惨淡！正当英敏打算卖车养家，却遇上一位需要帮忙的亡灵，一人一鬼组合把遗物转交到家属手上后，英敏获送上金戒指作为回报，他也糊里糊涂地开创了独一无二的特别服务 ——「鬼魂专用司机」。

访问的士司机

为了演活的士司机角色，尹灿荣透露在《Delivery Man》开拍前下了不少苦功：「我真的坐了很多的士，也问了司机很多问题，从中知道了私人的士和公司的士的分别、难处和日常；我也花了很多时间学习开车，有时候一整天都在开！这些日子也得到了导演的称赞，令我感到自豪。」拍档方珉雅也大赞对方技术升级：「拍摄进行到一半，我发现他的驾驶技术明显地提升了，刚开始的时候只有60分，现在有98分了！」



Viu Original原创韩剧《Delivery Man》集灵异与搞笑元素於一身，不过女主角珉雅却自爆最怕鬼片，更分享了过去疑似撞鬼的经历：「我没有见过鬼，但我有感受过⋯⋯在我们的旧宿舍里，浴室外有一面镜子，我总觉得那里很奇怪。有一天我要到学校考试，所以很早起床，我洗头时突然有人叩门，我便问：『你是谁啊？』但是没有人回答，打开门也没有人，所有人都在睡觉！然后我关门再次洗头，又有人转动手把，我问了一下却没有回应；正当我想著要快点离开，竟然有人踢了一下！」

珉雅沉迷打机

尹灿荣和方珉雅透过Viu Original原创韩剧《Delivery Man》结成好友，二人私下不时再约打机，灿荣更形容珉雅容易「沉船」：「她是一旦喜欢上就会沉浸在其中的性格，我们常常一起玩手机游戏，我从未见过有人玩到手指长茧！」珉雅则反击对方极度贪靓：「他是镜中公主，即使手上没有镜子，他还是会用手假装照镜，还说这是『手镜』，真的很有趣。」



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