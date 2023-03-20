年度感动巨献《灵魂伴侣》在韩上映满意度高达95%！金多美、全昭霓仅用眼神沟通的默契3月31日全台见证！

年度感动巨献《灵魂伴侣》日前在韩上映即勇夺新片冠军，在韩国知名电影网「DAUM 电影」观众评分高达8.9分，CGV电影院观众满意度更来到95%，口碑沸腾中！《

《灵魂伴侣》由《那年，我们的夏天》金多美、《青春月谭》全昭霓（前译：全少妮）、《20世纪少女》边佑锡精彩共演，故事叙述从首尔转学到济州的微笑（金多美饰），遇见了一辈子的好友夏誾（全昭霓饰），在振宇（边佑锡饰）闯进她们两人的世界后，三人之间所交织出充满喜悦、悲伤、心动、眷恋的故事。



《灵魂伴侣》令人怀念揪心的故事情节、美不胜收的画面与动听的配乐，加上金多美、全昭霓充满爆发力的细腻演技，每分每秒都挑动到观众的泪腺，都为主角们深刻的关系动容不已，韩国媒体与观众看完《灵魂伴侣》后，都表示这是部会令人想起人生中最美好时期的电影，让人忍不住将自己投射於角色中，一起重温过往充满酸甜苦辣的揪心回忆！年度动人巨献《灵魂伴侣》3月31日在台上映！



金多美与全昭霓在《灵魂伴侣》中扮演令人又哭又笑的知己，她们绝佳的默契完整地透过大银幕展现而出，令观众们赞叹不已！对於首次和全昭霓合作的感想，金多美透露：「有多次让我觉得彼此默契很好的瞬间。有一场戏因为准备过程较长，让我很踌躇，我抱持著『先试试看吧』的心情准备开始时，昭霓姐却不继续下一个动作，原来是因为她知道我还没准备好！对方能理解我不舒服的心情这件事，不就代表我们很有默契吗？」对此，全昭霓表示：「因为无法用言语确认对方的状态，我才会那样做。」她说当初也很苦恼这么做是否正确，但她仍强烈地认为自己所感受到的是对的，她还透露：「拍摄时，我也有感到畏惧的场面，每当遇到那种情况时，我会盯著『微笑』的眼睛演戏。不知从何时开始，我得完全集中精神在『微笑』身上，才能专注於自己的角色，当时常想跟周围的人们大肆炫耀这样的心情：透过『微笑』的双眼，我才能成为『夏誾』！」



对於两位演员如此难分难舍的演技默契，闵永根导演忍不住说：「她们俩的默契让我很嫉妒，拍摄两人分开后见面的场面时，她们俩那留恋不舍的眼神，令人相对地感到十分嫉妒，觉得无法介入她们。」金多美也十分赞叹全昭霓对演戏的热情程度：「昭霓姐真的是个很热情的人，她演戏时总是很坦率地表达情感。对於一句台词会有很多想法与疑问，感受到她真的很热衷演戏，那份真心在演戏时也流露出来了。」而平时喜欢写字的全昭霓还写了亲笔信给金多美，据说那是封充满闪亮词语和优美形容词的信。闵永根导演常开玩笑地说：「之后有机会就由昭霓写剧本，让多美执导吧！」金多美听了之后笑说：「我不是个擅长表达的人，所以很感谢昭霓姐主动接近我。我最近有时也会将昭霓姐写的信拿出来看，幸好有她在，让我曾拥有一个难忘的美好拍摄现场。」年度动人巨献《灵魂伴侣》3月31日在台上映！



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