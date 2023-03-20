好可怕！《黑暗荣耀》李到晛直击林智妍、车珠英吵架现场：「太真实了，当时眼睛不晓得要摆哪里」

再回看这个片段，真的可以看到李到晛「无处安放」的视线！XD

各界瞩目的Netflix原创韩剧《黑暗荣耀》第2部已於本月（3月）10日全部公开，再度掀起「追剧热潮」。演员们各个成为「大势」，纷纷出演节目或拍摄画报，分享拍摄作品时的幕后故事。









其中，李到晛在接受时尚杂志《COSMOPOLITAN KOREA》时被问到：「《黑暗荣耀》第2部印象最深刻的幕后故事是？」（X剧透注意X）他回答：「在所有拍摄中，我与饰演加害者的前辈们一起出现的戏份不多，但是涎镇（林智妍 饰）和惠程（车珠英 饰）不是一起来朱如炡的整形医院吗…」







那是李到晛在剧本阅读后，第一次见到林智妍和车珠英。结果，这两个人马上就在自己眼前「吵架」！虽然都是演技，但太真实了，李到晛只能头低低的、不晓得要把眼睛放哪里XD好可怕呀～

这场戏出现在第10集、第20分钟左右。惠程把涎镇找来朱医院，想挫挫对方的锐气。











两个女人直接在自己的医院吵起来！如果没有看到李到晛的分享，大概会以为朱医生就是在一旁默默地听著。没想到平静的外表下，其实已经被两位演员的气焰震慑住了～（笑）

不怕不怕，那都是演出来的！「校暴5人帮」真实面貌是这样～这副模样看起来就可爱多了吧！

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