《木偶的季节》木偶醒悟深爱之人遭遇不幸的原因，决定遵从命运安排！（EP.14）

MBC奇幻爱情剧《木偶的季节》一个是杀人的死神、一个是救人的医生，「生死与夺罗曼史」即将展开！

剧中的死神「木偶」每隔99年来到人间降下天罚，不同的是，这一次遇见了拥有神秘能力的望诊医生韩季节。 第14集里，木偶想到一个点子，似乎可以终结不断轮回的惩罚......



*以下包含《木偶的季节》第14集关键剧情！



命运的安排

神秘老婆婆告诉木偶，他深爱的人遭受不幸都是因为他违抗神定下的命运，由身边人代为受罚。 木偶不信，以为只要把郑伊登送出国就好，不料郑伊登想亲自作证帮都镇宇打赢官司而折返回来，就在走进法庭前一刻遭人重伤。 上一世的吴英为哥哥吴炫而死，这一世的郑伊登难道也注定为木偶而死？



阴间之神回归

宗植造成的伤口迟迟不愈合，加上郑伊登昏迷，木偶终於屈服於神的安排。 既然他的存在是不幸源头，那么他离开或许就能终结不幸，让雪熙的发簪不必再沾上主人的血？ 木偶故意让金必洙用那只发簪刺向他的伤口，金必洙以为自己杀了神，殊不知已按照木偶的计划变成杀害都镇宇的凶手。

时间刚好来到木偶返回阴间的21点9分，韩季节终究没能赶到现场进行阻止。



下集预告里，季节哭著叫木偶不要走，甚至宁愿跟他一起死。 木偶则拜托她好好活下去，叮嘱再见时一定要记得他！《木偶的季节》 每周五六播出，香港观众可在黄Viu煲剧平台追看~



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