《黑暗荣耀》谁是「C8之王」？ 博主统计「脏话&国骂」出现100多次，输出密度最高是她！

看完《黑暗荣耀》相信很多人脑袋里都有一句「C8」萦绕不散，毕竟真的出现太多次啦！近日有博主认真统计了全剧一共多少「C8」，还做出「C8输出量排行榜」，学术精神满格XD

Netflix人气剧《黑暗荣耀》讲述被校园霸凌摧毁身心的女子用18年时间复仇的故事，反派就是校暴加害者5人组。 这5个人无一例外地品行不良，日常讲话都把「C8」挂在嘴边，稍微情绪激动就扫射不停，想必大家都深有体会！



「C8」其实就是韩国的国骂「씨발」，与生殖器有关，在韩文脏话里也是数一数二的级别。 究竟《黑暗荣耀》里一共出现多少「C8」呢？ 据博主「毕导」统计，全剧总共出现119个「C8」、平均7分钟就有一个，且越到后部频率越高，巅峰就是part.2第6集，基本上每4分钟就有一个，看得出这一集的反派压力相当大。

而「C8」输出量最高的居然不是反派1号「朴涎镇」，而是她的老相好「全宰寯」！博主认为全宰寯不仅骂得最多（37次）而且「辐射范围恨广」，生气起来不管对方是谁一律国骂招呼，所以是当之无愧的「C8之王」。



▽有网友剪辑了全宰寯的英日韩三语「C8扫射」，在Twitter超过3百万播放，不怕精神伤害的朋友可以欣赏一下：



嗑药女「李蓑罗」虽然只贡献了22个「C8」屈居第二，但她的过人之处是短时间密集输出，例如被「文同珢」威胁公开吸毒一事时情绪亢奋，短短40秒就爆发出4个「C8」（包含变体）。



▽就是这一段：



另外几个经常骂人的角色依次是孙慏梧、朴涎镇、崔惠程，五个人加起来占据了全剧「C8」总量的84.9%。







与此相对的，「朱如炡」和「河度领」则一句「C8」都没有讲过，顶多只是骂骂「狗崽子」; 「文同珢」唯一一次讲「C8」还是以讽刺的口吻称呼自己。 这个词在韩文里真的是很严重的脏话，正常人在正常生活中不可以乱讲哦！





网友对这统计感慨不已：「科学的，理性的，客观的」、「听不懂韩文但C8印象最深刻」、「孙慏梧那么早领盒饭居然还贡献了20次」、「女主唯一一次骂的还是自己」、「边看剧边找C8这件事，对人类来说还是太超前了」、「原来没有做不出来的作业，只有不会统计的学生」、「呐，这个就叫专业！」

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻