pH-1朴俊元热唱近30首歌！全程英文自备拍立得自拍送粉丝〜与粉丝互动却不停说大家是骗子！

第二次来到台湾的饶舌歌手pH-1朴俊元於3月18日於新庄与台湾粉丝们见面，现场挤满了热带他音乐风格的粉丝们，而朴俊元一登台，全场的粉丝们除了陷入疯狂，也立即举起了手机纪录这难忘的时刻。





pH-1准备了将近30首歌曲在今晚送给粉丝们，他穿著浅色的刺猬装还以高难度边跳边旋转著出场，全场立即响起震耳欲聋的尖叫声。朴俊元说自己是第二次来到台湾，粉丝们还希望他把台湾当作自己的家，他也顺势回应「My Second Home〜」表示自己相当享受本次的亚洲巡回以及台湾演出。



他全程使用英文对话，台下粉丝也不需翻译与他热情喊话，他还用中文对粉丝说了句「我爱你」！由於今晚撞场高雄的BlackPink演唱会，他更讶异现场竟还有那么多粉丝前来，令他相当感谢。





表演十分随兴的pH-1还自备了拍立得，在舞台上以粉丝们为背景自拍了三张，送给现场的幸运粉丝们，加码升级粉丝福利！有位粉丝说今天正好是她的生日，pH-1还当场为她献唱了生日快乐歌，让全场粉丝们羡慕不已。



pH-1问起今日台下可能有些粉丝是情侣结伴而来，请单身的粉丝们举手，几乎全场都尖叫著举起手来，让pH-1大呼「Liar〜」觉得粉丝们都在开他玩笑。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻