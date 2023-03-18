用显微镜才能看到的细节！热心观众挖出《黑暗荣耀》全宰寯结局两大暗示，网惊呼：「太疯了！」

《黑暗荣耀》播毕已经一周，网上的讨论热度仍然未退，近日有韩国网友又发现了新的伏笔暗示，让人不禁感叹是拿著显微镜逐帧逐帧地看剧吗XD

*内文包含剧雷！



《黑暗荣耀》里全宰寯作为校园暴力加害者五人帮之一，被女主角文同珢「借刀杀人」很狠惩罚。 同珢料到崔惠程想对全宰寯复仇，於是给她一瓶药水，崔惠程果然将其掺进全的降眼压药水，不知情的全因此双目失明。 此外，同珢让河度领得知自己被全戴了绿帽，河度领怀恨在心，趁全失明之际将他推入自家工地的水泥池。



说回网友发现的新线索，12集里，全宰寯去文同珢家楼下找麻烦，被突然出现的朱如炡阻拦外加羞辱，无功而返。 有网友留意到背景中有一座正在修建的大楼，一楼外侧挂著的横幅写道：「掉下来会死。」 （떨어지면 죽습니다）虽然是工地常见的警示语，但在这场戏中唯独出现在全宰寯单人镜头里，且两次出现都是紧挨著他，因此认为导演应该是故意安排的，暗示全宰寯的死法就是坠亡！



另一幕是最后一集里，河度领处理好离婚和公司事务，独自来到便利店吃从未吃过的饭团。 一般而言韩剧会遮挡非赞助商的品牌符号，但这一幕可清楚看到背后货架上的两个零食包装袋，分别是乐天和好丽友出品的炸薯条。



亮点在这两款炸薯条的名字，韩文里「马铃薯」和「闭上吧」是相同写法，第一个零食的名字就叫「케이준 눈을 감자」，韩文谐音「K寯闭上眼吧」，第二个直接就叫「눈을 감자」，「闭上眼吧」XD





有人认为这是暗示全宰寯被崔惠程弄瞎双眼，临死前都是闭著眼睛，当然死后也继续长眠了~

韩网友：「大发，起鸡皮疙瘩了」、「导演细节到这程度吗」、「这么看来河度领是建设公司老板这件事也是有意设定的」、「还有那句『你看不见五彩缤纷的世界啊』，结果他被封在水泥里，周围真的只剩一片灰色kk」

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