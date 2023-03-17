赠票：翻拍自中国电影《七月与安生》——《微笑与夏温》香港特别场戏票

KSD现在送出电影《微笑与夏温》（Soulmate）香港特别场戏票给大家，如想看到金多美跟全少妮首度合作如何...就快来参加啦！

详情请参考以下：

送出： 《微笑与夏温》香港特别场戏票２０张 (送出给10位，每位可得2张) ２

特别场时间：3月23日 （星期四）7:25PM

特别场地点：奥海城 the sky（西九龙海庭道18号奥海城2期1楼）

活动日期：即日起至3月20日

公布日期：3月21日中午

（於此页面公布！）

请按以下指示参加活动～

(1) 按此 进入「KSD韩星网 Instagram」 如下图，按红圈的追踪 (手机或PC也可以)



(2) 请按此填写参加表格 😉

*使用iPhone APP浏览本页者，请长按著＂这里＂来打开参加表格

＊本活动供：KSD香港用户参加

＊是次活动的电影券／交换券／奖品／需要得奖者到现场认领及观赏

故事大纲：

两个性格、世界观及爱情观回异的青梅足马知己，遇上医科男生，可各自也就因为不同的性格而有著廻异的命运际遇...

「天气很热，课堂很无聊……就是在那昏昏欲睡的日子里，我第一次见到你」

1998年，我们初次遇上

「喜欢一个人，必须鼓起勇气」

2004年，我找到我的初恋

「你不知道吗？我本来就是这样活著的…」

2010年，我俩都成年了

「但我最想念的，是你」

2014年，我随著你的足迹

「我现在想画你的脸, 没有爱根本没有办法画出来的画」

不，我可以画出渴望



本次交换券为「电影门票/交换券」使用规范：

* 电影交换券/门票为非卖品

＊放映时间依上映戏院现场公布为准，逾期作废，不得折合现金

＊本票券或需加盖本公司钢印或印章始生效，盗版本券者，依法究办

＊片商保留修改及更动此券使用方式之权利，如有更动以戏院现场公布为准

特别鸣谢合作方：Megaton Entertainment Ltd

图片: Megaton Entertainment Ltd提供

注意：

- 韩星网会把得奖者的参加资料交予主办方/片商，以供核对及送出礼品／门票之用。（非得参加者同意，资料不会用於其他用途）

- 上述礼品为非卖品

- 严禁透过网路拍卖等，黄牛等向第三人兜售、转卖，违者如经查获将依法究办

- 每人只可以参加一次，重覆参加会被取消资格

- KSD韩星网或合作方保留一切对活动细则更改之权利

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