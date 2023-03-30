金多美+全昭霓《灵魂伴侣》让《黑暗荣耀》宋慧乔大赞：超好看！3月31日全台上映

《那年，我们的夏天》金多美主演年度感动巨献《灵魂伴侣》， 3月15日在韩上映首日荣登韩国新片票房冠军！在韩国知名电影网「NAVER MOVIE」观众评分8.01分，「DAUM 电影」观众评分高达8.9分，CGV观众满意度高达95%，口碑沸腾中！《灵魂伴侣》故事叙述在1998年初次相遇的两名少女微笑（金多美饰）和夏誾（全昭霓饰）之间的友情，是部细腻地刻画在长大成人的过程中彼此情感变化的杰作。两名少女之间的旁徨与背叛，以及细腻地对待爱的态度，让人再次领悟到闪耀的青春瞬间和令人揪心的回忆！

《灵魂伴侣》以济州岛为故事背景，让观众在美丽的画面中，随著剧中人物的视角进入每一段灿烂、揪心的回忆，而金多美、全昭霓收放自如的演技更让观众忍不住泪崩，因共演电视剧《男朋友》与全昭霓结缘的演员宋慧乔，也在近日参加了《灵魂伴侣》的VIP试映会，亲自替电影加油打气，全昭霓表示：「慧乔姐跟我说她很喜欢关於女生们的人生故事，还说觉得《灵魂伴侣》令人回味无穷，真的很好看！虽然从我嘴里说出来有点不好意思，但她还大赞我演技很好，说看完电影后觉得很感谢也很开心！」



以《魔女首部曲：诞生》跃升为「怪物新人」的金多美，后来接连以话题韩剧《梨泰院Class》、《那年，我们的夏天》中自然细腻的演技深受观众喜爱，《灵魂伴侣》是金多美继《魔女首部曲：诞生》后时隔五年主演的电影作品，且是在拍完《梨泰院Class》后立刻决定参演的作品，她对此表示：「因为在此之前参演的作品风格都较为强烈，所以想诠释日常一点的角色。很开心能以《灵魂伴侣》这部作品和观众们见面，希望大家多多喜爱本作！」



全昭霓出道后接连以《男朋友》、《花样年华－生如夏花》、《青春月谭》等作，展现自然细腻的演技深受观众喜爱，这次她在《灵魂伴侣》中饰演金多美的挚友「夏誾」，而对於拍摄完《灵魂伴侣》后的心境变化，全昭霓表示：「即使受了伤也想勇敢地成为自己喜欢的人，电影《灵魂伴侣》给了我那样活著的勇气。就像成为大人的『夏誾』一样，下定决心要忠於自己的内心，就像我喜欢多美的时间和心意，再多也一点都不觉得可惜一样！」年度动人巨献《灵魂伴侣》3月31日在台上映！



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻