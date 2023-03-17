《黑暗荣耀》朴成勋的疯狂存在感！虽然是坏蛋却又保有搞笑的一面！让观众更加投入剧情

《黑暗荣耀》中的霸凌五人帮每一位都非常有特色，但最有存在感的莫过於是色弱、爱狗又每天有不同女人作陪的富家公子全宰寯了。而饰演宰寯的演员朴成勋，无疑地遇见了人生角色。

3月10日公开的《黑暗荣耀2》，剧中的全宰寯也是大家关注的焦点，他是涎镇婚外情的对象，甚至是小女孩睿帅的亲生父亲。目中无人的全宰寯，虽然比第一季的内容更加狠毒，但却在他每次惩凶斗狠的时候加入了让观众们噗哧一笑的台词。朴成勋的精彩演出也让他获得了超高人气，许多观众们也开始想了解他过往的作品。

剧中全宰寯一登场就为了想与小睿帅一起生活，买来了许多新家具，一听到狗狗的毛发可能让孩子过敏，立即望向爱犬路易。正当观众们以为他要结束路易的生命或是送养时，他竟然只是把路易带去宠物美容剪毛，还给他穿上了衣服，更将路易抱在怀中，让观众们会心一笑。



文同珢（宋慧乔饰）利用了全宰寯的易怒，将手中秋老师拍摄小女生们裙底风光的照片送给了宰寯，明明自己也是一个爱玩弄女人甚至学生时期就霸凌女孩子的恶人，女儿睿帅只是被拍了不雅照片，就能让他怒火中烧，飙车到学校的过程中还狂按喇叭，拿著相机狂砸秋老师让他头破血流…同珢的嘴角偷偷往上扬了0.1秒。到了警局宰寯还与河度领（郑星一饰）大打出手，处於劣势的他还对身后的律师说「不要拉我」，但此时律师根本离他超远〜也让观众笑喷。

朴成勋透过《黑暗荣耀》中的表现令人印象深刻，许多人也开始留意到他以往的话剧演出与电视剧作品，不过全宰寯是个朴成勋从未在其他作品中演绎的角色，戏路不受限，也让他的演技实力大获好评。



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