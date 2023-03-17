贈票：翻拍自中國電影《七月與安生》——《微笑與夏溫》香港特別場戲票

KSD現在送出電影《微笑與夏溫》（Soulmate）香港特別場戲票給大家，如想看到金多美跟全少妮首度合作如何...就快來參加啦！

詳情請參考以下：

送出： 《微笑與夏溫》香港特別場戲票２０張 (送出給10位，每位可得2張) ２

特別場時間：3月23日 （星期四）7:25PM

特別場地點：奧海城 the sky（西九龍海庭道18號奧海城2期1樓）

活動日期：即日起至3月20日

公佈日期：3月21日中午

（於此頁面公佈！）

請按以下指示參加活動～

(1) 按此 進入「KSD韓星網 Instagram」 如下圖，按紅圈的追蹤 (手機或PC也可以)



(2) 請按此填寫參加表格 😉

*使用iPhone APP瀏覽本頁者，請長按著＂這裡＂來打開參加表格

＊本活動供：KSD香港用戶參加

＊是次活動的電影券／交換券／獎品／需要得獎者到現場認領及觀賞

故事大綱：

兩個性格、世界觀及愛情觀迴異的青梅足馬知己，遇上醫科男生，可各自也就因為不同的性格而有著廻異的命運際遇...

「天氣很熱，課堂很無聊……就是在那昏昏欲睡的日子裡，我第一次見到你」

1998年，我們初次遇上

「喜歡一個人，必須鼓起勇氣」

2004年，我找到我的初戀

「你不知道嗎？我本來就是這樣活著的…」

2010年，我倆都成年了

「但我最想念的，是你」

2014年，我隨著你的足跡

「我現在想畫你的臉, 沒有愛根本沒有辦法畫出來的畫」

不，我可以畫出渴望



本次交換券為「電影門票/交換券」使用規範：

* 電影交換券/門票為非賣品

＊放映時間依上映戲院現場公布為準，逾期作廢，不得折合現金

＊本票券或需加蓋本公司鋼印或印章始生效，盜版本券者，依法究辦

＊片商保留修改及更動此券使用方式之權利，如有更動以戲院現場公布為準

特別鳴謝合作方：Megaton Entertainment Ltd

圖片: Megaton Entertainment Ltd提供

注意：

- 韓星網會把得獎者的參加資料交予主辦方/片商，以供核對及送出禮品／門票之用。（非得參加者同意，資料不會用於其他用途）

- 上述禮品為非賣品

- 嚴禁透過網路拍賣等，黃牛等向第三人兜售、轉賣，違者如經查獲將依法究辦

- 每人只可以參加一次，重覆參加會被取消資格

- KSD韓星網或合作方保留一切對活動細則更改之權利

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