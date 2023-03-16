XODIAC隊長LEX 23歲牛一：SOLO片段預示新舞神誕生！

大家覺得這隊新男團如何呢？

由天加一文化傳媒（One Cool Jacso Entertainment）旗下公司新人廠牌OCJ NEWBIES打造的首隊K-POP男團XODIAC，已於本周一公開首支Pre-debut song（出道前傳歌）《CALLING》，短短數天已有近10萬點擊，引起全城粉絲熱烈討論。



適逢XODIAC的隊長LEX今日23歲（韓國虛齡24歲）生日，其事務所OCJ突襲公開LEX的《Friction》個人solo片段，可謂令fans喜上加喜。LEX於公開的片段中穿上名牌LOUIS VUITTON白色西裝上陣，並於香港迪士尼樂園酒店內載歌載舞，令粉絲回味無窮。



LEX於片段中大展舞技，並將他從中學時間就苦練的現代舞技展現人前，預示新舞神的誕生。至於其隊友亦趁綵排時為LEX慶祝，令LEX大感驚喜。



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