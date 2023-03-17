「李秀满侄女」少女时代Sunny：我也没有SM娱乐的股份，这个世界很可怕！

少女时代成员Sunny提到了最近的娱乐焦点——SM娱乐的经营权纷争。

少女时代是SM娱乐培养出的女爱豆天团，是二代团中的佼佼者，成绩斐然并创下多项纪录，被称为「女帝」。成员中的Sunny因为近期的「SM事件」备受关注，原因则是她是SM娱乐的创始人李秀满的侄女。在SM经营权到底会被哪家公司夺得的纷争闹得全城沸沸扬扬时，就有粉丝和网友喊话Sunny，希望她能够接手（虽然是玩笑话！）

最近Sunny公开了她和粉丝间在Bubble（收费粉丝平台）上的对话，Sunny告诉粉丝：「最近新闻满天飞，每天都过得浑浑噩噩的，对吧？我也有很多事情是通过新闻才知道的，所以不知道对你们说什么。大家很担心SM和少女时代到底会变成什么样，我知道内情才能告诉大家啊，我倒是想让大家买我们的股票挣钱，老实说我自己都没有SM的股票，我自己都一无所知，还能告诉你们什么？」



Sunny也不忘安慰粉丝：「 我们之间并非单向的关系，我也有很多不足的地方，还需要努力，今后也会继续努力，我们要一直相爱下去喔！打起精神好好生活！这个世界太可怕了！我也会努力好好生活，成为大家的支柱！！！！我们互相依偎，好好活下去！」

过去的一个月里，HYBE和KAKAO一直在争夺SM娱乐的经营权。HYBE收购了SM前总制作人李秀满14.8%的股份，成为SM娱乐最大的股东，但却在SM股份公共收购中失败，最终於3月12日中断收购计划。

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