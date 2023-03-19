惊呆了！韩Rapper Nafla服替代役都缺勤！1年9个月上班天数为0

这就是明星的特权吗？

韩国饶舌歌手Nafla通过伪造资料等，入伍期间从未到岗过！日前，MBC报导了Nafla被拘留，正在等待庭审的消息。 根据新闻报导称，Nafla以心脏病为由，以「社会服务要员」的身份服役，但在服役的1年9个月里从未上过班。 2021年初，Nafla被分到首尔瑞草区厅安全都市科服替代役，这之后的21个月里他从未到岗过，理由则是因心脏病申请了「中断服役」。

MBC解释称，除去Nafla申请的「中断服役」的日子，他应该到岗141天，但调查发现Nafla连这141天也没去过，也就是说1年9个月的服役期间，Nafla从头到尾都在缺勤。 但所有的书面文件上，都写著「出勤」，还留下了了病假、早退等痕迹，据调查是区厅里的某公务员替Nafla造了假文件。 目前，检察厅已经对Nafla和帮助Nafla逃兵役的公务员进行了拘留起诉。



此前检察厅联动兵务厅进行了为期3个月的调查，共查出137名涉嫌逃兵役、共犯等，其中不乏知名的足球运动员、排球运动员、艺人和医生等，其中还牵扯到仲介收钱帮助他人逃兵役，造假医疗机构的诊断书等，从中获取巨额利润。



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