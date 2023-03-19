驚呆了！韓Rapper Nafla服替代役都缺勤！1年9個月上班天數為0

這就是明星的特權嗎？

韓國饒舌歌手Nafla通過偽造資料等，入伍期間從未到崗過！日前，MBC報導了Nafla被拘留，正在等待庭審的消息。 根據新聞報導稱，Nafla以心臟病為由，以「社會服務要員」的身份服役，但在服役的1年9個月裡從未上過班。 2021年初，Nafla被分到首爾瑞草區廳安全都市科服替代役，這之後的21個月裡他從未到崗過，理由則是因心臟病申請了「中斷服役」。

MBC解釋稱，除去Nafla申請的「中斷服役」的日子，他應該到崗141天，但調查發現Nafla連這141天也沒去過，也就是說1年9個月的服役期間，Nafla從頭到尾都在缺勤。 但所有的書面文件上，都寫著「出勤」，還留下了了病假、早退等痕跡，據調查是區廳裡的某公務員替Nafla造了假文件。 目前，檢察廳已經對Nafla和幫助Nafla逃兵役的公務員進行了拘留起訴。



此前檢察廳聯動兵務廳進行了為期3個月的調查，共查出137名涉嫌逃兵役、共犯等，其中不乏知名的足球運動員、排球運動員、藝人和醫生等，其中還牽扯到仲介收錢幫助他人逃兵役，造假醫療機構的診斷書等，從中獲取巨額利潤。



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