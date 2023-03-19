《黑暗荣耀》饰演小混混孙慏梧的金建宇「讨人厌」演技太好，当年是《青春纪录》里欺负朴宝剑的大明星

【演员特辑】我还记得他欺负朴宝剑&划伤他帅脸时，我真的气到吐血耶～！XD

在热门韩剧《黑暗荣耀》中，演员金建宇成功饰演五人帮中的小混混孙慏梧一角，那副「讨人厌」的嘴脸演得实在太好，让我不自觉想起了当年他欺负朴宝剑时的回忆。



在2020年tvN《青春纪录》中，金建宇特别出演了韩流明星朴道河一角，朴宝剑所饰演的史彗峻在初期只是模特儿出身、默默无名的演员，还必须经常打工，第一集他就当了明星的保镳。



因为没有阻挡住明星前女友（金惠奫 饰）闯进休息室，剧中金建宇就赏了朴宝剑一个重重的巴掌，结果脸就被划伤啦！！好气啊～～～。（可恶演得真好XD）



不过～在之后朴宝剑就接到了一个电影反派的角色，跟金建宇是对立面，因为表现太好获得加戏机会，好好的用重拳「回敬」了金建宇，这一幕也是看了相当解气，如果有追这部剧的大家，一定会对这一场戏有著深刻印象。



▼可快转到 08:33 观看电影拍摄片段。



除此之外，金建宇其实一直很有存在感～！也经常是男主角的对手角色。

▼在KBS《三流之路》是朴叙俊的梦魇「金卓修」。



▼tvN《Live：辖区现场》中是男女主的巡警前辈「金韩表」。



▼MBC《坏刑警》里表面是检察官、背地里却是连续杀人魔「张亨民 / 张善浩」，与申河均对立。



▼tvN《抓住幽灵》饰演蝗虫帮老大「金伊俊」，也是地铁警察一直在抓的地铁幽灵。



大家对他的哪个角色印象最深刻呢？我果然还是对他施展「讨人厌」演技时，印象最深刻了～。

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