《黑暗荣耀》「李蓑罗」与蛇对戏不是CG！金赫拉：「看到剧本超开心，涎镇和惠程也很期待」

金赫拉不愧是专业演员，跟阿蛇前辈近距离对戏都不会胆怯，反而十分期待？ XD

*剧雷预警！蛇类图片及影片预警！



演员金赫拉在Netflix大热剧集《黑暗荣耀》里饰演加害者五人组之一「李蓑罗」，音乐剧演员出身的她演起嗑药咖来爆发力十足，天生浅色瞳仁和刻意做出的黑眼圈也贴合角色阴暗癫狂的气质，给不少观众留下深刻印象。





12集有一场戏是她嗨起来后恍惚看到壁画中的蛇爬了出来，在她头顶游走、讲话，甚至一人一蛇超近距离对峙，仿佛下一秒蛇信就要跟她碰触到。 很多人以为这只蛇是CG制作，没想到居然是真蛇实拍！





金赫拉接受媒体聊到这位动物演员，原来它已经是业内前辈！一开始制作组还担心金赫拉对这一幕感到不适，但金赫拉看到剧本后反而十分开心和激动。



金赫拉：「我想凡是有野心的演员都会这样吧。 涎镇（林智妍）和惠程（车珠英）也很期待，说那场戏的蓑罗完全是焦点。 比起担心，我更多是想著如何拍好，很是激动。」



金赫拉回忆和蛇初次见面的情景，当时她正躺在地上表演，导演请出蛇来对她说：「打个招呼吧，这是要和你一起演戏的蛇。」 金赫拉：「那~么大一只蛇装在盒子里，刚好我也属蛇。 它拍过很多电视剧，是训练有素的前辈，驯兽师摸它的尾巴它就会朝特定方向移动。 我摸了它，它还靠著我撒娇呢。」



韩网友：「原来阿蛇是前辈」、「大发，蛇都会演戏了」、「前辈好强」、「演员的胆子好大啊」、「我就说CG怎么做得那么逼真，原来不是CG啊」、「这只蛇还出演过我家歌手的MV，大家都以为是CG来的kk」、「前辈演技优秀到令人误以为是CG」、「我也想接受阿蛇前辈的撒娇」、「李蓑罗是史莱哲林的后裔吗？」 、「蛇演员这一辈子就只演蛇，当然演得好啦XD」。



이사라 약에 미친 연기 돌았음

오프닝에 등장한 뱀이 저거였구나#더글로리2 pic.twitter.com/JBtXHzVK6N — 무영 (@kd_Lovest) March 11, 2023

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