收购SM变成了战争？HYBE议长房时爀公开道歉：「未能考虑到艺人和粉丝，想和他们说声对不起」

15日上午，HYBE议长房时爀参加在首尔中区新闻中心举行的宽勋论坛。

房时爀提到从2019年开始就考虑收购 SM 娱乐，当时提议2次左右，但遭到拒绝。到了去年再次讨论收购 SM 的问题，但作爲议长，从面向未来的观点来看，他表示不知道是否有必要收购 SM，因此变得遥遥无期。在不久前，前SM娱乐总管制作人李秀满询问是否有意收购自己的股份，经过内部讨论后推进收购。



（延伸阅读：SM新主人诞生！HYBE放弃收购转向平台合作，Kakao将成最大股东！协商关键是「财阀的钞能力」）

而这次的收购战似乎让 SM 艺人和粉丝们受到很大的伤害，房时爀也表示：「娱乐公司爲将 KPOP 发展到现在做出巨大贡献，但爲整个行业付出更多的是艺术家们，他们通过自己的努力爲行业发展做出贡献。」同时他对上周末举行20周年演唱会的 BoA 表示祝贺。

他接著说：「尽管有将收购视爲战争的刺激性评论，但艺人们在心痛的同时也完成自己的工作，粉丝们继续为他们应援，但公司在收购过程中未能考虑到艺人和粉丝。」房时爀表示自己不认为收购是战争，所以站在管理层角度来看，感到很伤心和抱歉，他说道：「我们的本质是艺人和粉丝们的幸福，想过这种情况到底正不正确，所以想先和他们说声对不起。」



这番言论再次在韩网引发热烈讨论，韩网友：「那一开始爲什么要那么做呢」、「不愧是包装第一人啊」、「因爲输掉金钱斗争，所以中断了」、「那干脆一开始就不要做了...这算什么啊」、「哇 史无前例的丑陋」、「啊 真是的 说什么呢」等等。

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