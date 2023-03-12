SM新主人誕生！HYBE放棄收購轉向平台合作，Kakao將成最大股東！協商關鍵是「財閥的鈔能力」

今日上午，HYBE宣佈與Kakao達成協議、即日起中斷收購程序並退出股東大會，Kakao則按照原計劃收購SM娛樂35%流通股、獲取經營權，成為SM娛樂的新主人。

HYBE和Kakao本月10日開始協商，終於在第三天宣佈達成協議。 HYBE表示最終決定放棄收購是因為收購價已超過適當范圍：「HYBE與Kakao和Kakao娛樂的競爭導致市場過熱，反而可能對HYBE的股東價值造成負面影響。」 但HYBE表示已達成平台方面的合作方案，具體內容目前不便透露; 之前從李秀滿手中購入的SM娛樂14.8%股份也尚未決定如何處理。



Kakao將按照原計劃，在本月26日前以每股15萬韓元收購SM娛樂最多35%的流通股。 Kakao表示「職員、藝人和粉絲是SM最強有力的資產和原動力」，Kakao將予以尊重，保障其自律、獨立的經營。 未來將結合SM的IP、製作體係與Kakao的IT技術、IP價值鏈優勢，創造一加一大於二的價值、加速全球成長。

同時，HYBE的社內理事候選人將退出本月底的SM定期股東大會，由Kakao推薦人士組成SM娛樂新的理事會、掌握經營權。 SM共同代表李成秀和卓永駿將卸任，擔任各部門的本部長。



隨後，SM娛樂立即發佈聲明表示尊重HYBE的決定，將在股東大會中產出全新的「SM 3.0理事會」：「與最佳拍檔Kakao一起創造『IP X IT Synergy』，開創K-POP產業的『Next Level』」。

而關於HYBE和Kakao達成協議的關鍵，據了解內情的人士透露，Kakao在協商桌上表示：「不論HYBE把收購價抬到多高，我們都有意出價更高。 如果HYBE以每股22萬元公開收購，我們有能力抬高到24萬。」 之後協商氛圍就發生了變化。

HYBE投資4400億獲得SM15.4%股份，但最終在經營權爭奪戰中敗下陣來。 Kakao從兩年前就努力從李秀滿手中收購SM，一度差點以8千億韓元成交，最終豪擲1兆3900億成為SM新主人。



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