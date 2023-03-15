确定这是同一个人？《黑暗荣耀》「同珢妈」真实长相大气淡雅～曾和张震合作上演不伦恋！

这竟然是同一个人？ 只能说这位女演员是可塑性太强了！

说起《黑暗荣耀》中的反派人物们，有恶毒千金朴涏镇（林智妍 饰），拜金女崔惠程（车珠英 饰），瘾君子李蓑 罗（金赫拉 饰）以及嚣张富二代全宰寯（朴成勋 饰）等人，但在小编看来这些人的恶全都比不上这一位-女主角文同珢（宋慧乔 饰）的妈妈郑美熙（朴志雅 饰），以血亲身份胡作非为，为了金钱删改了女儿的退学申请原因，甚至取消了女儿的月租房，她的自私使同珢的处境雪上加霜，也是压死同珢的最后一根稻草。 但凡妈妈能够体谅、关心女儿，同珢也不会付出10多年的青春执著於复仇。



郑美熙的每一次出场都能够引起观众们生理性不适，不得不说演员将这一角色刻划得淋漓尽致，一头橘黄色的头发看上去完全就是一副难缠的老混蛋的模样，甚至有观众称「她酗酒之后的精神状态演得太好了，看不出任何表演痕迹，要不要查查她是不是真的酗酒」（笑！）



饰演郑美熙的就是女演员朴志雅，从公司以往公开的官方照来看，根本看不出任何「郑美熙」的影子，更像是很有学识的精英女高层，长相端庄大气，自带一股淡雅气质。 去年朴志雅和廉晶雅、全昭旻一起出演过过电视剧《Cleaning Up》，还在热门剧《客：The Guest》中有过精彩表现。



不过，朴志雅最让大家震惊的则是她出演过知名导演金基德的影片《呼吸》，与男演员张震合作。她在影片中饰演了一名已婚的室内设计师，与张震扮演的死囚上演了一段禁忌之恋。



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻