《离婚律师申晟瀚》曹承佑以奇特方式达成和解「劝和不劝离」〜深夜弹琴太帅气吸引铁粉求共事！（EP.3 - 4）

[有雷] 《离婚律师申晟瀚》演活了「家家有本难念的经」这个道理，从上一案件中美丽妻子却遇到控制狂丈夫苦不堪言而出轨，到本次的长期受到婆婆精神及言语霸凌忍不住反击的苦命妻子，曹承佑虽然是离婚专门律师，却有颗细腻的心，察觉到夫妻仍有深深依赖，而祭出奇招让案件完美和解落幕，家庭也重拾新的幸福。

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《离婚律师申晟瀚》原本是钢琴教授的申晟瀚（曹承佑饰）在与朋友喝得酩酊大醉后，索性坐在清溪川旁的钢琴前自在地弹奏了起来，没想到隔天这段影片被拍下还放上了网路，观看人数直线飙涨，让早已放弃钢琴的申晟瀚相当懊恼，虽然一直留言请对方下架影片，但对方并没有照做。



负责打扫大楼卫生的阿姨，因长期受到婆婆言语上的侮辱而痛苦著，甚至求诊心理医师多年，终於在婆婆对其女儿动手的情况下，阿姨的理智线瞬断而出手打了婆婆的背部，恶婆婆也去验伤更准备提告。让阿姨最痛苦的就是在家中始终沉默的先生，默许著婆婆的行为而从不为她反驳，终於她来到申晟瀚的门前。



申晟瀚一边陪著她做打扫工作，一边闲话家常了解更多她的生活，原来阿姨最介意的是自己与先生共同购买了一间房子，先生却因工作破产等因素而决定暂时过户给母亲，但现在婆婆俨然觉得自己才是那栋房子的主人，而就此没有工作在家里混日子的老公，却一句话也不说。甚至她已罹患忧郁症，老公依旧沉默。



申晟瀚突然要求阿姨做出反证，表示自己根本没有打婆婆，只是外部谣传，并向婆婆提告损害名誉。阿姨对於律师要求她说谎这件事感到震惊，但申晟瀚说「婆婆说房子是自己的，那也是说谎」，於是阿姨答应配合。在调解会议时，阿姨却还是脱稿演出，说自己一时失控真的打了婆婆，令人讶异的是老公却也提出了当时土地过户有录音公证，婆婆仅为暂时持有，还给阿姨一个公道，最后两人各退一步，婚姻也再度被挽回。申晟瀚表示看出了阿姨与老公之间仍有爱，就像舒曼的曲子一样。



令人更好奇的是申晟瀚的过往，他为了妹妹周英的离世而放弃了钢琴，周英留下了儿子技英，但继母对技英似乎不好，周英的死与孩子的爸是否有相关？而与申晟瀚对立的金花律师事务所，在本集中也派出新手律师崔俊与申晟瀚在调解庭交手，没想到崔俊原本应是对立方，竟成了申晟瀚的铁粉，立即提出辞呈而跑来申晟瀚的事务所求职，更表示自己就是上传钢琴演奏片段的人！



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