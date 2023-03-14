郑世云来台迎「春」! 4月8日睽违四年开唱

等待近四年，「波妞」郑世云这次要带著「春天」献给久违的台湾「幸运」（歌迷昵称）们。韩国全才男星郑世云将於4月8日在台北大直DSpace元动空间举办个人演唱会，他特别录制问候影片向台湾粉丝问好，强调自己「总是记得跟你们在一起有多么的开心」，相约当天现场见！

自从2017年正式出道后，郑世云在音乐方面超全能，从词曲创造甚至到制作都能一手包办，也为参与如《金秘书爲何那样》、《我的室友是九尾狐》、《衣袖红镶边》等连续剧原声带，参加综艺节目、主持电台也是效果满分，去年更推出《珍惜且真爱的话》散文集，以作家身份跨界挑战全新领域，其细腻且温暖的文笔为许多人带来感动与疗愈。



出道后就跟台湾相当有缘的郑世云，面对睽违近四年的台北可说是期待万分，他在问候影片表示「距离上次台北演唱会已经一段时间了，但每次想起的时候，总是记得跟你们在一起有多么的开心，所以我一直很想再去台北演出」，也因此终於让他如愿以偿，也让台北成为本次 巡回、且也是郑世云这三年多来的海外首场演出，强调很高兴能再次跟大家分享他的音乐作品，希望可以为大家带来「迎接春天的感性演出」。



主办单位表示，郑世云这次的演出收到许多忠实粉丝的询问，令工作团队印象深刻的是，每位粉丝询问都相当温和有礼，为了不辜负大家的期望，也向韩方争取「Send off 面对面欢送」之外，「亲笔签名海报 」、「台湾限定小卡」、「亲笔签名小卡」以及「一对五合照」等五项福利。

【2023 JEONG SEWOON CONCERT IN TAIPEI 】将於4月8日晚间7点在「DSpace元动空间」举行，票价为VIP区$4880/ A区$4280/ B区$3280/ 身障席$2480(E-mail购票)，全场对号座席，门票将於3月18日（星期六）下午5点31分在远大售票系统全面启售。



【2023 JEONG SEWOON CONCERT IN TAIPEI 】售票资讯

售票日期：2023年3月18日(周六)，PM05:31开卖

售票网址：https://ticketplus.com.tw/....../aacb2f7941d2afa0b61c1......（远大售票系统）

演出日期：2023年4月8日(周六)，PM19:00

演出地点：DSpace元动空间（台北市中山区敬业三路123号8楼）

票价(NTD)：VIP区$4880/ A区$4280/ B区$3280/ 身障席$2480(E-mail购票)，全场对号座席。

购票福利：

福利1★ 全场幸运与JEONG SEWOON的Send off 面对面欢送。

福利2★ 与JEONG SEWOON一对五合照共100名：仅限VIP区购票者。

福利3★ 台湾限定小卡：VIP区及A区购票者可获得限定小卡壹套。

福利4★ 亲笔签名小卡 共20名：抽选VIP区10名，A区10名。

福利5★ 亲笔签名海报 共100名：抽选VIP区10名，A区60名，B区30名。

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