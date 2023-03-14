《離婚律師申晟瀚》曹承佑以奇特方式達成和解「勸和不勸離」〜深夜彈琴太帥氣吸引鐵粉求共事！（EP.3 - 4）

[有雷] 《離婚律師申晟瀚》演活了「家家有本難念的經」這個道理，從上一案件中美麗妻子卻遇到控制狂丈夫苦不堪言而出軌，到本次的長期受到婆婆精神及言語霸凌忍不住反擊的苦命妻子，曹承佑雖然是離婚專門律師，卻有顆細膩的心，察覺到夫妻仍有深深依賴，而祭出奇招讓案件完美和解落幕，家庭也重拾新的幸福。

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《離婚律師申晟瀚》原本是鋼琴教授的申晟瀚（曹承佑飾）在與朋友喝得酩酊大醉後，索性坐在清溪川旁的鋼琴前自在地彈奏了起來，沒想到隔天這段影片被拍下還放上了網路，觀看人數直線飆漲，讓早已放棄鋼琴的申晟瀚相當懊惱，雖然一直留言請對方下架影片，但對方並沒有照做。



負責打掃大樓衛生的阿姨，因長期受到婆婆言語上的侮辱而痛苦著，甚至求診心理醫師多年，終於在婆婆對其女兒動手的情況下，阿姨的理智線瞬斷而出手打了婆婆的背部，惡婆婆也去驗傷更準備提告。讓阿姨最痛苦的就是在家中始終沉默的先生，默許著婆婆的行為而從不為她反駁，終於她來到申晟瀚的門前。



申晟瀚一邊陪著她做打掃工作，一邊閒話家常了解更多她的生活，原來阿姨最介意的是自己與先生共同購買了一間房子，先生卻因工作破產等因素而決定暫時過戶給母親，但現在婆婆儼然覺得自己才是那棟房子的主人，而就此沒有工作在家裡混日子的老公，卻一句話也不說。甚至她已罹患憂鬱症，老公依舊沉默。



申晟瀚突然要求阿姨做出反證，表示自己根本沒有打婆婆，只是外部謠傳，並向婆婆提告損害名譽。阿姨對於律師要求她說謊這件事感到震驚，但申晟瀚說「婆婆說房子是自己的，那也是說謊」，於是阿姨答應配合。在調解會議時，阿姨卻還是脫稿演出，說自己一時失控真的打了婆婆，令人訝異的是老公卻也提出了當時土地過戶有錄音公證，婆婆僅為暫時持有，還給阿姨一個公道，最後兩人各退一步，婚姻也再度被挽回。申晟瀚表示看出了阿姨與老公之間仍有愛，就像舒曼的曲子一樣。



令人更好奇的是申晟瀚的過往，他為了妹妹周英的離世而放棄了鋼琴，周英留下了兒子技英，但繼母對技英似乎不好，周英的死與孩子的爸是否有相關？而與申晟瀚對立的金花律師事務所，在本集中也派出新手律師崔俊與申晟瀚在調解庭交手，沒想到崔俊原本應是對立方，竟成了申晟瀚的鐵粉，立即提出辭呈而跑來申晟瀚的事務所求職，更表示自己就是上傳鋼琴演奏片段的人！



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