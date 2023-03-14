「贵气高冷霸总」来啦！新剧《King the Land》公开李俊昊剧照：帅气的西装造型，让人心动呀♥

JTBC新剧《King the Land》讲述无法忍受虚伪笑容的财阀继承人具元（李俊昊 饰），与因为职业关系即使不想笑也要一直保持开朗笑容的小职员千莎朗（林润娥 饰）相遇后，变得可以一起真正开怀大笑的浪漫爱情喜剧。

剧中，李俊昊饰演的「具元」是拥有酒店、航空、流通的韩国首屈一指的大企业「国王集团」的独生子。虽然是拥有最佳微笑的「国王酒店」本部长的头衔，但是他个性敏锐，极度讨厌微笑还不看别人眼色，特立独行的人物，将度过艰难的社会生活。



今日（14日）公开李俊昊的新剧照，他梳著整齐的发型，穿著合身的三件套西装，展现与众不同的从容和气场，并以冷冷的视线表现角色的特性，虽然没有露出招牌笑眼，但还是让人非常心动呀～好期待李俊昊这次会如何诠释这角色呢！



制作组表示：「李俊昊演员特有亲切感让具元的刻薄也变得可爱起来，正如大家所等待的那样，为了成为记忆深刻的角色，我们正在尽最大的努力，希望大家多多期待。」而《King the Land》由《有可能知道的人》、《你的倒影》的导演林贤旭执导，新人编剧崔罗马执笔，预计在今年6月首播！

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