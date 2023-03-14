猜猜看这是司机的帽子还是头发！D.O.、ZICO、Crush等打赌结果超反转！时尚对决要被他们笑死！

SBS《没有数学的修学旅行》（简称数修行）是《Running Man》崔宝弼PD权新综艺节目，携手都敬秀（D.O.）、禹智皓（ZICO）、申效涉（Crush）、崔政勋、李龙真与梁世灿，顾名思义来场没有数学的修学旅行。

《数修行》前往日本展开六天五夜的旅行，9日播出的第一集虽然帐面上只有1.5%收视率，但在网路上反响不错，有网友评价由於是第一集也许有些凌乱，不过越看越有趣，6个成员的化学反应也相当好。



首集最大亮点，莫过於6个人车程中临时起意的打赌，还有尾声的时尚恐怖分子对决了。成员们突然聊到当地日本人司机的造型，梁世灿一看就笃定是造型帽子不是头发，D.O.超级惊讶，李龙真觉得很不像话：「怎么可能是帽子？是真的头发。」一句话引发了一场打赌。



一开始只有梁世灿坚持是帽子，接著崔政勋与ZICO宁愿道歉也要投往梁世灿阵容，变成了3：3一半一半局面。原本大家还觉得问司机戴的是不是帽子很失礼，但他们还是问出口了，由会日语ZICO出马：「不好意思，我有一个问题，那顶漂亮的帽子是在哪买的？」

真相是――

是――

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「什么？帽子？」司机直接拔起了帽子露出顶上光头！还很乐意的露了两次XDD。大家都佩服司机的时尚感啊！



本集另一个亮点也和时尚有关，一群人来到室兰一家古著店要替彼此打扮造型，每个人的打扮都不禁让人张大嘴瞪大眼睛啊！（建议看正片，过程有够好笑，这里就不暴雷了）



▼官方剪辑精华影片（《数修行》每周四於SBS播出，香港观众隔日可於黄viu综艺平台收看）



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