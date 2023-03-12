B.I金韩彬火热开唱！「坐两小时屁股会痛」要粉丝热情跳起来！更说：「我视力很好」滑手机不专心看可不行喔〜

3月10日刚结束雅加达演唱会立即火速飞来台湾的B.I金韩彬，3月11日夜间抵台，12日晚间立即送上台湾场的完美演出，在舞台上又唱又跳还指挥全场一起High，令人相当佩服他的体力。





一开场B.I金韩彬就在相当在震撼的背景中登场，他穿著白色松垮长裤搭配黑色亮面无袖上衣，在舞台上满场飞，照顾到各个角度的粉丝们。唱完三首快歌已经让全场粉丝尖叫声连连，接著他更说，看过他表演的都知道他一定会走下台到大家的身边，而且他强调「我的视力很好」表示在台上可以看到有人在滑手机不专心看，那他就尽量不过去喔！





B.I希望粉丝们跟他一起High，而不要只静静坐著看他演出，他说「坐两个多小时屁股会痛，但全程都站著你们脚会酸」，所以他希望他在某些歌曲发号施令的时候，大家必须站起来，若要大家跳起来的时候，B.I要求「脚跟必须离地」。而开场不到一小时他就真的走入人群中，全场粉丝们都举起手机拍摄到最近距离的B.I，他用了几乎三首歌的时间跟台下粉丝们合照握手等等，粉丝服务太贴心啦！





B.I还特别邀请到嘉宾小乐吴思贤，除了表演「Top of me」、与「职业倦怠」，小乐一上台就搂著B.I几乎贴到脸，还问粉丝「是不是羡慕我靠他这么近」，小乐笑说今天两人是网友的初次见面，两人透过网路了解到彼此的作品，也相当欣赏对方，两人用简单英语沟通再加上翻译老师的协助，建立异国友谊。



而两人还一起大跳知名曲「BTBT」，看到两人同台让粉丝们又惊又喜。演唱会全场近3小时，包含组曲与安可表演，前前后后共献唱近30首歌，让全场粉丝们心满意足值回票价。B.I还不忘带给大家好消息，表示三个月后即将有新专辑问世，请大家期待。



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