与《重回18岁》导演的缘分！《黑暗荣耀》李到晛特别出演《死期将至》，网友目击和高允贞拍对手戏

《死期将至》的出演阵容太豪华！

TVING新漫改剧《死期将至》是以「重生」为主题的奇幻作品，描述事业、感情双失意的31岁男人，轻易选择结束生命后，被「死亡」要求重生13次的故事。据了解，电视剧一共7集，而重生次数等具体内容与原作略有不同。由《重回18岁》、《心灵的声音》、《Go Back夫妇》河炳勋导演一手包办导演和编剧，徐仁国、朴素淡担任主演。

特别的是，《死期将至》还拥有超豪华的「特别出演」阵容，崔始源、金材昱、李宰旭、成勋、张胜祖、金志勋等将轮流客串「重生的徐仁国」，让人不禁大喊：「重生前和重生后的颜值怎么都这么高？！XD」

아 띠발... 더글로리 보느라 이제야 봤어

이도현 고윤정 목격담이랍니다 미친

이도현 하병훈 재회도 너무 좋음



이재 곧 죽습니다 주인공이 계속 환생하는 캐라 특출 많은 걸로 알아서 특출일 것 같애!! pic.twitter.com/Y7ZowC3wc2 — 시키 (@sikie_d) March 10, 2023

近期，有消息指出，李到晛出现在《死期将至》片场与高允贞对戏，网友们推测两人在剧中饰演情侣。李到晛曾和河炳勋导演合作过《重回18岁》，也曾和高允贞合作过《Sweet Home》。而《怪物》沈娜妍导演也给李到晛与河炳勋导演送了咖啡车，李到晛最近和沈娜妍导演合作JTBC新剧《坏妈妈》。

另外，李到晛最近以《黑暗荣耀》朱如炡一角活跃於萤幕上，也将作为嘉宾出演tvN综艺节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》与主持人刘在锡、曹世镐相遇。

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