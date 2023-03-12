终於等到了！朴叙俊、IU主演电影《Dream》预计下月（4月）26日上映

太棒了！再稍微等一下就看的到！

《Dream》由千万电影《鸡不可失》李炳宪导演执导，并找来朴叙俊、IU担任主演。2020年5月开机、2022年4月杀青。近期，据消息指出，该部作品预计在下月（4月）16日在韩上映，观众们终於等到了！

《Dream》描述面临球员生涯最大危机的足球选手「尹洪大」（朴叙俊 饰）和生平第一次踢球的特别国家队队员们，挑战世界杯的愉快故事。IU则在剧中饰演拍摄足球队纪录片、梦想成为电视台PD的「李素敏」。两位演员的合作令人期待。

除了电影，朴叙俊目前为tvN综艺节目《瑞镇家》的固定出演成员。而他与韩韶禧主演的Netflix原创电视剧《京城生物》，预计於今年（2023年）中旬公开。该部作品为生物惊悚片，背景设定在时代最为黑暗的1945年春天，两个把生存视为全部的年轻人与诞生於贪欲的怪物进行对抗，引出对人类尊严和本质的思考。

IU今年也将久违回归小萤幕，继《德鲁纳酒店》后接下《您辛苦了》女主角，与朴宝剑合作。该部作品以四季的形式描述1950年代出生於济州岛的少男、少女，充满冒险的人生。由《三流之路》、《山茶花开时》林尚春编剧执笔，《未生》、《Signal》、《我的大叔》金元锡导演执导。

Hui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻