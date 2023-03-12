程潇撞衫IVE安俞真，真人芭比VS网游女主

两位爱豆撞衫，各有各的味道。

日前，前宇宙少女中国籍成员程潇（与宇宙少女合约期满，未续约）亮相义大利米兰时装周，她挑选了一件设计极简，风格优雅的米色的针织裙装，完美贴合好身材，腰间做了镂空处理，将她的小蛮腰展现得淋漓尽致。 程潇梳了粉色高马尾，拉长了身材比例，白色的高筒长靴另双腿更显修长，整体LOOK尽显俏皮，整个人都美到发光。



无独有偶，人气女团IVE成员安俞真穿了同款裙装亮相了FENDI品牌活动，身材娇小的安宥真虽然体格小巧却有著强大的驾驭能力，黑长直发披落在身后，很有时尚潮流感，再配上一双漆皮粉蓝色高跟长筒靴，有一种游戏女王走入现实世界的感觉。



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