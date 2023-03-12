韩剧《黑暗荣耀》part.2 恶人们的下场懒人包，守住道德底线的最佳复仇教科书，哪一组你看得最痛快！

（雷）「千万不要骂他们是畜生，因为他们连畜生都不如！！」恶人（反派）之间互相猜忌、借刀Ｘ人、以恶制恶的仇视彼此，背叛加乘，报应终究回到自身，真的是越看越舒服～。

总之《黑暗荣耀》part.2 中，个人最欣赏金编不让女主脏了自己的手，守住了道德底线的同时，也惩罚了那些欺负过自己的人，其实复仇路上，文同珢（宋慧乔 饰）已经给过恶人们反省自己的机会，但人是不会轻易改变的，所以文同珢也不需要感到内疚。



那接下来，就让大家看看这场复仇盛宴中，同珢主要复仇的「电棒卷万恶五人帮」下场，还有那些作恶的人，下场会是如何？？



「五人帮」

▼金建宇饰演的小混混孙慏梧，是最快下线的那位，一直拿著同珢给的把柄，到处威胁人，最终被涎镇（林智妍 饰）拿酒瓶击中脑袋致重伤，而躲在休息室的京兰（安索约 饰）给他最后的一击。



▼金赫拉饰演的吸毒女李蓑罗，同珢安排人设计吸毒环境引李蓑罗到地下室，所以教友都拍下了她现吸的沉沦画面，最终她因吸毒和杀人未遂罪入狱，杀了谁？就是下面这一位。



▼车珠英饰演的空姐崔惠程，虽然是唯一一位下跪求女主原谅的人，但因为死性不敢最终还是害自己陷入了不幸的结局，本来她终於和心仪的全宰寯（朴成勋 饰）好上成为一对，结果她将蓑罗的不雅影片（帮孙慏梧Ｏ交的画面）曝光还嘲笑她的处境，被蓑罗用铅笔刺伤喉咙，变成了哑巴，最后被全宰寯抛弃。



▼朴成勋饰演的色盲男全宰寯，惠程将影响视力的药水偷偷加在全宰寯的用药中，导致他视线变得模糊，夜晚开车时被大货车撞飞，满身是血又看不清前方，之后被引导去了无人的工地高处，被人推下楼倒在了未凝结的水泥之中。



虽然只拍了西装和领带色，但下一秒则切换到了涎镇的老公河度领（郑星一 饰）带著女儿出国的画面，暗示他就是推全宰寯的凶手。



▼林智妍饰演的天气预报员&外遇女&恶女朴涎镇，就在被爆出校园霸凌陷入舆论之后丢了工作，丈夫选择离婚，女儿也看不起她，母亲更是背叛了她，身边真的无依无靠，最终也因杀人罪入狱，在监狱里，她的日子更是不好过，同样入狱的母亲对她不理不睬，涎镇也天天强颜欢笑、流著泪帮狱友做天气预报，终究成为了被欺负的对象。



「主演群延伸出的相关恶人们」（使坏的人也太多了…）

▼文同珢的母亲郑美熙（朴志雅 饰），被判定长期酗酒并有愤怒调节障碍等等多重疯狂行径无法自控，被关进了精神病院，没有女儿的同意，这辈子都别想出来了。



▼朴涎镇那位对宗教狂热的母亲洪英艾（尹多京 饰），撞死威胁她的人之后，因涉嫌多起杀人案被捕入狱。



▼一直帮朴涎镇和她母亲擦屁股的警察署长申英俊（李海荣 饰），被手下在雨夜的小房间里干掉了。



▼长期家暴姜贤南（廉惠兰 饰）的丈夫李锡在（柳诚炫 饰），被涎镇母亲在雨夜撞死。



▼文同珢学校的变态短发男同事秋正镐（许栋元 饰），一直偷拍小朋友裙底被发现后，同珢将照片寄给全宰寯，全宰寯跑到学校爆打偷拍自己女儿的秋正镐。



▼杀害男主朱如炡（李到晛 饰）父亲而入狱服刑的犯人姜永天（李茂生 饰），朱如炡在文同珢的计划与帮助下，成功进入了监狱成为监狱医师，文同珢也成为教导狱友们的老师，朱如炡更在治愈犯人们的过程中，获得了不少拥护者，姜永天也转进了朱如炡所在的监狱之中，往后的日子，光是用想像的就觉得特别精彩。



▼一直帮著朴涎镇母亲办事的女巫师，在一场法事中猝死，受到了神罚。



▼ part.1中最快被惩罚的对象，文同珢学生时期的班导师金钟文（朴胤熙 饰），因对花粉过敏，是被自己的儿子诱导，在家中因花粉过敏而死。



哪一组的结局，你看得最痛快呢～！？

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