2023年待播韩剧6对高颜值CP！金秀贤&金智媛演夫妻、朴宝剑IU诠释济州浪漫，朴叙俊&韩韶禧魔幻动作戏引瞩目！

今年也是众多好剧排好排满！这6对CP里，大家最期待的是谁呢？

1. 《眼泪女王》金秀贤 X 金智媛

讲述一对夫妻共度危机、奇迹般的爱情故事，金秀贤饰演QUEENS集团法务理事「白炫优」，金智媛饰演QUEENS集团第三代财阀「洪海仁」。 由《爱的迫降》《来自星星的你》《蓝色海洋的传说》编剧朴智恩执笔、《小女子》《黑道律师文森佐》导演金熙元执导，预计下半年tvN播出。



2. 《您辛苦了》朴宝剑 X IU

这对青春CP也是无数人的期待！《您辛苦了》曾用标题「人生」，以济州岛为背景讲述老照片里父母们的故事，有妈妈的初恋和爸爸的战斗事迹，也有奶奶的叛逆时期和爷爷的痴情年代。 IU饰演1950年代出生在济州的聪明叛逆少女「爱顺」，朴宝剑饰演寡言但值得依靠的「关植」，以四个季节讲述他们充满冒险的人生故事。 《山茶花开时》《三流之路》编剧林尚春与《我的大叔》《Signal信号》《未生》导演金元锡搭档，本月7日已完成第一次剧本阅读。



3. 《My Demon》宋江 X 金裕贞

是一部动作惊悚浪漫喜剧，讲述腹背受敌、外表高雅内心疯癫的财阀继承者「都度希」（金裕贞 饰），和一夜之间失去能力的恶魔「郑具元」（宋江 饰）展开「异种同居罗曼史」的心动故事，编剧为《哲仁王后》共同编剧崔雅一。



4. 《京城生物》朴叙俊 X 韩韶禧

这是一部生物惊悚剧，讲述1945年春天一对年轻男女在严峻的黑暗时期努力求生、对抗因贪人类欲而诞生的怪物的故事。 朴叙俊饰演资产家、情报通「郑太尚」，韩韶禧饰演找人专家、善用刀械的「尹彩玉」。 第一部共10集已於去年10月杀青，预计今年第四季度上线！



5. 《犬系恋人》车银优 X 朴圭瑛

超好笑又甜的漫改剧！朴圭瑛饰演女主角「韩海娜」因为家庭诅咒，一旦和人亲吻就会在午夜变成小白狗。 若要解除诅咒，只能在狗狗的状态下再次亲吻。 某次聚餐海娜喝醉了，错把总是对她臭脸的同事「陈书元」，当成暗恋对象「李宝谦」亲上去。 银优饰演「陈书元」，因为小时候的事情而害怕狗狗，遇到韩海娜后将有不同的改变。 最近两人还在IGpo出「情侣围巾」，未播先嗑啦！



6. 《李斗娜！》梁世宗 X 秀智

这部也是漫改剧，讲述曾经很红现在退圈的女偶像「李斗娜」（秀智 饰）在合租公寓遇到大一新生「李元俊」（梁世宗 饰）的浪漫故事。 2月20日已经杀青，预计下半年播出！



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻