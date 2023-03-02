《体能之巅》爆参赛者殴打女友被捕！警方现场搜出犯案凶器，女友逃命时仅得一身睡衣

Netflix综艺《体能之巅》被爆总决赛录制猫腻后，又被发现其中一名国家代表出身的参赛者涉嫌在自宅殴打女友。 当时警方在现场发现凶器，立即以特殊暴行嫌疑申请逮捕。

今日据韩国警方，这名曾为国家代表运动员的A某涉嫌於上月23日在首尔清潭洞的自家内殴打女友。 当时女友穿著睡衣逃跑、於上午10点50分向警方报案，警察抵达现场后发现凶器且认为A某确实在犯案过程中使用过该凶器，随即以特殊暴行嫌疑申请了逮捕令。



首尔中央地方法院批准逮捕令，认为嫌疑人存在毁灭证据和逃跑的可能。A某已於上月26日被逮捕，将在明日移交首尔中央地方检察厅。目前关於A某信息只有「国家代表出身、30多岁」，尚未公开实名。

此外，Netflix综艺《体能之巅：百人大挑战》邀请一百名体格强健参加比拼，冠军奖金高达3亿韩元。 今年1月24日开播以来备受关注，成为第一个冲上Netflix TV Show全球排名第一的韩国综艺。



但参赛者及节目制作方面的争议事件也被接连爆出，包括亚军郑海民控诉总决赛曾暂停录制两次、中途调整机器，令他耗尽力气、反被不受看好的禹秦熔超越夺冠，在网上引起轩然大波。



▽节目中相关片段：



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