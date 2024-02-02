Netflix韩区公开2024年新作预告！《Sweet Home3》李到晛&高旻示兄妹重聚引爆期待，《杀人者o难堪》《寄生兽》全新上线

Netflix Korea昨日通过官方YouTube公开今年即将上线的新作预告合集，韩国作品包括《Sweet Home 3》《鱿鱼游戏2》《地狱公使3》《京城怪物2》和《体能之巅：百人大挑战2》，以及新作《杀人者o难堪》《The 8 Show》《寄生兽：The Grey》等等，让人期待满格。

《杀人者o难堪》由崔宇植和孙锡久主演，讲述一个偶然开始杀人的平凡男人和一个追捕他的刑警的故事，2月9日开播。



《Sweet Home 2》让部份剧迷感到失望，好在导演已透露第三季将由宋江和李到晛引领剧情、不再「沦为配角」。



其中一幕宋江与李到晛高旻示兄妹携手同行，让很多剧迷大呼期待：



根据日本漫画改编，由具教焕、全少妮、李贞贤主演的《寄生兽：The Grey》也终於要来了！预告片里具教焕问：「你最近是不是感到有些人散发让人心情不好的脑波？」怪物化的猎杀场面相当劲爆惊悚！



《地狱公使》第二季主演由刘亚仁换为金圣喆，预告片中有人高声呼吁：「我们要努力更积极地参与神的介入！」



《京城怪物》也即将上线第二季，韩韶禧对朴叙俊说：「我最讨厌跟别人纠缠在一起。 」朴叙俊：「有人死了啊！」韩韶禧想动手打他，朴叙俊敏捷挡住：「我也不会挨第二次打。 」韩韶禧：「即便你知道杀人犯身份，也绝对无法承担。 」



《体能之巅：百人大挑战2》依旧是满屏健美肉体的热血画风：



新剧《The 8 Show》由柳俊烈、千玗嬉、朴正民等主演，根据漫画《金钱游戏》和《争夺游戏》合二为一进行改编，讲述8个人被困在分为8层的秘密空间、参加「积累时间就会赚钱」的甜蜜却危险的真人秀时发生的故事。



《鱿鱼游戏2》也终於归来，成奇勋（李政宰 饰）放弃出国、接到一通神秘电话说他一定会后悔，他咬牙切齿地表示：「我一定会找到你。 」



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